La madre de la joven secuestrada y abusada dijo que tiene miedo y pide justicia

El pasado 6 de julio, una joven de 20 años fue secuestrada cuando se dirigía a la casa de una amiga. La llevaron a la fuerza a una vivienda a pocas cuadras de la Comisaria Novena, en barrio Anacleto Medina Norte de la ciudad de Paraná. Estuvo encerrada durante casi una semana, donde un grupo de sujetos la golpearon, abusaron sexualmente y hasta quemaron parte del cuerpo.Por el hecho, hay cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, los cuales cumplen una medida de prisión preventiva por 60 días en la Unidad Penal Nº1 y Nº6 respectivamente.y dijo que tiene miedo. “Corremos riesgo porque no sé qué puede pasar con los familiares de los detenidos, no los conozco”, dijo y contó que su hija “sigue dolorida, y tiene que seguir recibiendo ayuda psicológica”.Asimismo, agradeció todo lo que la justicia está haciendo por su hija y también destacó el accionar de la vecina que llamó a la policía cuando escuchó los gritos de auxilio de la joven. “Hoy en día no estaría contándola si no la hubieran salvado y quizás ni la hubiese encontrado todavía”.Y aclaró que ella siempre estuvo conectada con su hija, tanto por mensajes como a través de llamadas. “El martes empezó a mandarme que estaba en San Benito y eso no era cierto. Quiero justicia”.Finalmente, la mujer adelantó que el mes próximo la justicia decidirá si le otorgan la custodia de su nieto, de un año y dos meses.