“A Gonzalo lo mataron y tiene que haber un responsable”, dijo novia de Calleja

La novia y el hermano de Gonzalo Calleja, el contador de 29 años hallado muerto en un descampado de Paraná, pidieron que se encuentre al responsable y reconocieron que la víctima realizaba operaciones de compra y venta de dólares, además de trabajar en la parte contable de una empresa constructora.“No hay explicación, la gente de ese barrio sabe quiénes fueron, hay nombres; por eso pedimos por favor que no quede inconcluso, esto no puede quedar así porque él no le hacía daño a nadie, era una excelente persona, no quiero que quede en la nada o que queden un tiempito y después lo larguen. A él lo mataron y tiene que haber un responsable”.Tras, ello, Sofía afirmó que Gonzalo “nunca se iba a meter en un lugar así”, en relación al lugar donde fue hallado su automóvil, en una calle detrás de la Escuela Hogar.Finalmente, destacó que la Justicia y la policía “se han movido muy bien” y pidió “que no abandonen el trabajo, porque tiene que haber un culpable” ya que su hermano “no apareció muerto, lo mataron”.