Continúa abierta la inscripción para acceder a los créditos a tasa cero

Los créditos se otorgan a través del Fondo de Emergencia Económica, creado por la Municipalidad de Paraná, con el fin de que aquellas personas que vieron afectada su actividad por el Covid 19 puedan recomponer sus finanzas y continuar trabajando.

“Creamos este Fondo de Emergencia para tener una herramienta adicional a las otras decisiones que hemos adoptado. Se trata, fundamentalmente, de una ayuda para preservar las fuentes de trabajo en el contexto de pandemia”, señaló el intendente Adán Bahl al hacer el anuncio.



Los créditos son a tasa cero, con tres meses de gracia y a devolver en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La solicitud se realiza a través del portal digital Mi.Paraná.

Los paranaenses que ya los recibieron han destacado la sencillez del trámite de solicitud y la rapidez de la acreditación del dinero. Resaltaron, además, que los préstamos son una “gran ayuda” para reactivar sus actividades, castigadas por el Covid 19. Requisitos Para acceder a los créditos, vale recordarlo, los requisitos son los siguientes:



-El fondo de emergencia deberá ser solicitado a la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, completando el formulario de inscripción correspondiente desde el portal digital Mi.Paraná, en la página web de la Municipalidad.

-Los fondos serán destinados a comercios, servicios y trabajadores independientes.

-Los solicitantes no podrán tener deudas tributarias con el Municipio por períodos vencidos al 31 de diciembre de 2019.

-Los solicitantes deberán pertenecer a actividades no consideradas esenciales, detallas por el Gobierno nacional. Si tuvieren más de una actividad (y siempre que una de ellas no fuera esencial), podrán solicitar el fondo correspondiente a esa actividad.

-Quedan comprendidas aquellas actividades que se realizan a través de plataformas electrónicas, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes, y únicamente mediante modalidad del servicio puerta a puerta (delivery) y/o retiro (take away).

-Los fondos serán depositados en una cuenta bancaria informada por el solicitante. No se manejará ni efectivo ni cheques.

-La persona física o jurídica solicitante deberá estar inscripta en la Municipalidad como contribuyente de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.

-Poseer domicilio fiscal electrónico constituido ante la Administración Fiscal Municipal (AFIM).

-Adjunto a la nota deberá agregar el nombre y apellido completos, DNI, domicilio, tanto del solicitante a cuyo nombre se otorgará el crédito, como así también de la persona física que presente como garante a sola firma, solidario, del solicitante.