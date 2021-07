Con turno previo, aplican segundas dosis de Sputnik V a vacunados el 23 de marzo

Aplican segundas dosis de la vacuna Sputnik V a personas que fueron inoculadas contra el coronavirus el 23 de marzo. Para la jornada estaba prevista la aplicación de 900 dosis en el Complejo Escuela Hogar de Paraná.“Este viernes y sábado, la vacunación será con turno. Esta aclaración se hace para evitar que personas que piensen que les toca y se molestan en venir hasta al Complejo”, comunicó ala coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES), María Eva Famín, al recomendar “que se queden tranquilos porque les llegará el turno y los operativos continuarán la semana próxima”. El turno les llegará por mensaje de WhatsApp o e-mail.“Este viernes en el hospital La Baxada, hasta las 12, se realiza una jornada abierta de vacunación para personas de más de 35 años. Es decir que aquellos, por ejemplo, de 50 años que no habían decidido vacunarse y ahora se decidieron, pueden ir a vacunarse”, informó.En la oportunidad, Famín anunció que “la semana próxima se continuará con la aplicación de segunda dosis, probablemente, en Hospital La Baxada, y en Complejo Escuela Hogar se avanzará con primeras dosis para personas menores de 30 años y segundas dosis de Astrazeneca”.En el Complejo, los operativos se realizan de lunes a sábados, de 8 a 13, para profundizar el plan de vacunación. “Las personas deben esperar a que les llegue el turno y ante cualquier duda, comunicarse con el 0800-888-8228”, recomendó Famín.“La ansiedad me jugó una mala pasada, porque vi que me llamaron para vacunarme y vine hoy, pero mi turno es mañana”, contó una mujer al argumentar: “Tengo tanta ansiedad de que vacunen porque tuve la enfermedad, y marido murió por coronavirus”.