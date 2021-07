Imágenes: Cómo es el lugar en que fue hallado el cuerpo del contador Calleja

Policiales Policía dio detalles del hallazgo del cuerpo del joven contador Gonzalo Calleja

Al cuerpo lo hallaron dos chicas que pasaban por el lugar

Policiales Confirman que el cuerpo hallado en Paraná es del joven contador Gonzalo Calleja

Las cámaras de seguridad "serán clave"

El cuerpo del joven contador fue hallado en el oeste de Paraná, en la zona de calles Montiel y Juan Báez, dentro de un campo y en un lugar de espesa vegetación. En el caso intervienen los fiscales Santiago Alfieri y Mariano Budasoff."El cuerpo se halló con ropa en una zona de malezas, a unos 100 metros de la tranquera de ingreso del campo, abajo de un árbol", precisó a, el director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, quien aclaró que los pormenores del hecho todavía no se conocen porque se está en el comienzo de la investigación.Minutos antes de cumplirse 24 horas de la última comunicación de Gonzalo Calleja, un amplio operativo se desplegó esta tarde, en un predio de la zona oeste de la capital entrerriana, debido al hallazgo de un cuerpo, en calle Montiel, cerca de su intersección con Báez, de la ciudad de Paraná.Escenas de profundo dolor se vivieron en el lugar."Lo hallaron dos chicas que pasaron por allí, que andaban caminando y advirtieron esta irregular situación. Hay un sendero en la zona. Si bien la zona es de espesa vegetación, el cuerpo del muchacho fue hallado en un 'blanco" que hay en el lugar", se destacó aLos procedimientos, tras el hallazgo del cuerpo, se centraron en "recoger pruebas, huellas que podían haber quedado en el ingreso" al campo.Ricle también mencionó que serán peritadas las imágenes de cámaras del 911, para avanzar en la causa.Una vecina de las inmediaciones dijo aque el lugar "es tierra de nadie. De noche "es increíble el movimiento de gente que hay".En el ingreso al campo en que fue hallado Calleja sí hay luminarias, sin embargo, a pocos metros de allí, sobre calle Juan Báez "está totalmente oscuro".Una mujer, que vive en el Círculo de la Policía Federal, relató que cuando regresó de trabajar, cerca de las 14.30 "no había nada; después me dijeron que habían encontrado un cuerpo".Según, es muy transitada desde que abrieron calle Montiel hasta Gutiérrez. Han encontrado cada cosa y hay gente que no sabemos de dónde son", dijo para agregar que "es increíble el movimiento de gente que anda a la noche, es tierra de nadie, una boca de lobos; falta iluminación y la poca que hay la rompen con piedras, no dura nada. Además, se necesita una limpieza".Paso seguido, mencionó que "cuando me voy a trabajar temprano a la mañana, hasta la parada del colectivo en José María Paz, todo el trayecto es tierra de nadie. Vos salís pero no sabés si llegas a destino. Dos por tres andan a los tiros y hay muchos robos", finalizó.