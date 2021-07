“Es tierra de nadie”, dijo vecina de la zona donde hallaron sin vida a Calleja

Policiales Confirman que el cuerpo hallado en Paraná es del joven contador Gonzalo Calleja

En la tarde de este jueves, y luego de casi 24 horas de haber desaparecido, fue hallado sin vida Gonzalo Calleja, el joven contador de 29 años, cuyo automóvil había sido localizado en la medianoche del miércoles detrás de la Escuela Hogar de Paraná, con la suma de 9.000 dólares en la guantera., una joven que pasaba en bicicleta por calle Montiel al final, fue quien dio aviso a la policía sobre algo sospechoso en un campo y rápidamente se montó un amplio operativo en la zona oeste de la capital entrerriana. Posteriormente se hicieron presentes familiares y amigos de Calleja, y más tarde, se confirmó el peor final: el hallazgo sin vida del contador.Vecinos del lugar donde se encontró el cuerpo, se acercaron y dialogaron con nuestro medio. Todos coincidieron en que no es una zona muy segura.Una mujer, que vive en el Círculo de la Policía Federal, relató que cuando regresó de trabajar, cerca de las 14.30 “no había nada; después me dijeron que habían encontrado un cuerpo”.Según contó el campo donde fue hallado el cuerpo de Calleja “tiene dueño y lo arrendan para sembrados, en este momento hay trigo”.“El problema es que hay muy poca iluminación, esta zona es una oscuridad bárbara, es muy transitada desde que abrieron calle Montiel hasta Gutiérrez. Han encontrado cada cosa y hay gente que no sabemos de dónde son”, dijo para agregar que “es increíble el movimiento de gente que anda a la noche, es tierra de nadie, una boca de lobos; falta iluminación y la poca que hay la rompen con piedras, no dura nada. Además se necesita una limpieza”.Paso seguido, mencionó que “cuando me voy a trabajar temprano a la mañana, hasta la parada del colectivo en José María Paz, todo el trayecto es tierra de nadie. Vos salís pero no sabés si llegas a destino; mis perros siempre andan por la zona, lástima que no saben hablar. Dos por tres andan a los tiros y hay muchos robos”, finalizó.