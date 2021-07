“Pedimos que Gonzalo aparezca, si hay alguna situación de dinero se resuelve”

Policiales Confirman la cantidad de dólares que hallaron en el auto de Gonzalo Calleja

Transacción de dinero

Desesperada busqueda

Continúa la intensa búsqueda para dar con el paradero de Gonzalo Calleja, el joven contador de 29 años que desapareció en la víspera y cuyo auto fue encontrado anoche en Suipacha y Pringles de la capital entrerriana.La última comunicación telefónica del contador desaparecido fue a las 16:30 del miércoles con su novia. Después, al confirmarse que no llegó ni al gimnasio ni al lugar donde iba a ver el partido con unos amigos, familiares insistieron el llamarlo, pero la comunicación derivaba al contestador. La policía realiza la búsqueda con perros, un helicóptero y un drone por la zona donde se encontró el auto del joven.En horas de la siesta, una gran cantidad de familiares y allegados se acercaron a las inmediaciones los barrios 1º de Julio y 30 de Octubre para conocer las novedades de la búsqueda.“Estamos con mucha angustia y esperamos que se solucione pronto toda esta situación, por Gonzalo y toda su familia que lo están esperando”, valoró un amigo, a“Vinimos hasta acá para acompañar a la familia y a esperar alguna señal de Gonzalo, queremos que aparezca con vida y bien”, valoró el amigo.En tanto, su hermano Lucas, dijo que “esperamos que la Policía encuentre algo, tenemos fe de que aparezca sano y salvo”.“Pedimos que quienes sepan algo se comuniquen a través de los números que difundimos, detrás de Gonzalo hay una familia y amigos que lo está esperando”, explicó uno de los allegados.Además, resaltó que “”.“Pedimos que si alguien de los que forman parte de esta situación queremos saber que estamos a la espera de alguna señal”, explicó.Calleja se dedicaba al cambio de moneda extranjera y sería socio de una empresa de construcción. Se recordará que según lo que había indicado el jefe de la comisaría cuarta, Callejas “habría ido a hacer una transacción por cambio de esta moneda”. Es que su auto fue hallado en las inmediaciones a los barrios 1º de Julio y 30 de Octubre, a pasos del Complejo Escuela Hogar.Según informó el jefe de la comisaría cuarta de Paraná, Diego Cáceres en el auto de Gonzalo Calleja habia “nueve mil dólares".La búsquedaras el pedido de localización que fue realizado anoche, a las 22, distintas áreas de la Policía de Entre Ríos trabajan en busca de Calleja. Personal de Inteligencia Criminal y efectivos de Investigaciones recolectan datos informáticos que aporten a la búsqueda. Además, los uniformados recorrieron casa por casa consultando a los vecinos, y los datos que se recabaron fueron aportados a la Fiscalía en turno.Al operativo policial que se desplegó para dar con el paradero del joven contador sumaron dos perros de rastreo y con un drone demarcaron la zona donde hallaron el vehículo. Además, aproximadamente a las 13, el helicóptero de la Policía de Entre Ríos sobrevoló el perímetro de búsqueda.Según los datos a los que accedió Elonce TV, los registros de las cámaras de seguridad de particulares y del supermercado estaban siendo peritados por personal especializado.En tanto, tras la intervención de la División Montada y Canes se supo que los perros marcan 20 metros desde el lugar en el que hallaron el auto y pierden el rastro.“Estiman que lo subieron a otro auto o pasó algo similar, porque el perro perdía el rastro”, informó el hermano de Calleja.“El celular no estaba en el auto y hasta la madrugada daba apagado, pero ahora aparentemente da tono. Inteligencia Criminal está trabajando eso”, mencionó al respecto.Vecinos de la zona manifestaron ante Elonce TV su preocupación y aguntia por lo ocurrido.“Estamos muy preocupados, en el barrio hay gente buena y trabajadora, tengo hijos y esta situación nos conmueve mucho y apena la familia”, valoró una vecina.“Es la primera vez que pasa una cosa asi en el barrio, y estamos conmovidos, no lo podemos creer”, dijo otra vecina y contó que vivió durante muchos años en la zona y estas cosas pasan en Buenos Aires, no acá”.“Con los vecinos no podemos creer, pasan hechos de inseguridad como en cualquier zona, pero nunca de este tipo”, resaltó la mujer.Por su parte, en una despensa de la zona, el comerciante contó que “es el tema del día, pero no sabemos nada del chico”.En este sentido la vecina rememoró que durante la noche del miércoles había mucho movimiento en el barrio, “cuando terminó el partido de River salí a acompañar a mi hijo y nos sorprendimos por la cantidad de cosas que pasaban, no entendíamos que había pasado, esta mañana nos informaron”.