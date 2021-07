El amor por la familia: es de Cabo Verde y viajó a Paraná para conocer a su hijo

Carlos Pereira es un joven oriundo de Cabo Verde, un pequeño país del continente africano

La vida lejos de su país

“La familia, su nuevo hogar”

, que emigró hace unos 12 años hacia Bolivia para estudiar una carrera universitaria y forjar un futuro mejor. En ese país, el joven estudio la carrera de Ingeniera Civil y mientras cursaba conoció a una chica paranaense con la que decidió formar una familia.Carlos contó enque cuando terminó sus estudios tenía dos caminos para elegir: irse a Francia, donde actualmente residen sus padres, o viajar a Paraná, donde estaba su novia que esperaba familia para los meses siguientes.“No lo dude, decidí formar una familia con mi novia y tuvimos a nuestro hijo Mateo que ya tiene más de un año”, reveló el joven a. Además, contó que el ingresó al país cuando las fronteras estaban cerradas y desde ese momento está buscando trabajo.“Vine con la intención de validar mi título y ejercer la profesión, pero es un poco complicado”, resaltó Carlos Pereira y señaló que ya cuenta con experiencia en el rubro de la construcción y topografía.Según averiguó Carlos, para poder ejercer su profesión, debe validar su título en una Universidad Argentina donde compararán las disciplinas y luego podrá ejercer, pero con la pandemia le resultó muy complicado. “Entregue curriculums en todos lados, pero aun no me han llamado, entonces comencé a trabajar de lo que sea, en este momento soy delivery para una aplicación por celular”, comentó.Carlos reveló aque hace más de dos décadas que no ve a su padre y unos 12 años que no se ve con su madre. “Me fui de mi país a Bolivia para poder estudiar, ya que las universidades en África son muy costosas”, sumó.El joven tiene muchos recuerdos de su país, señaló que “es hermoso, tiene unas playas muy bonitas, pero es tan pequeño que muchas personas no saben que existe”.A Carlos las adversidades no lo detienen ya que son más fuertes las ganas por progresar, busca un trabajo de lo que estudió para poder darle una mejor calidad de vida a su familia. En este momento el único sostén del hogar es él y pide ayuda para conseguir un nuevo trabajo.Los interesados en contactarlo a Carlos Pereira lo pueden hacer a través de sus redes sociales, en Facebook e Instagram, como Carlos Pereira.