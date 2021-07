Continúa la vacunación contra el Covid19 a mayores de 28 años en La Baxada

Sociedad Más de la mitad de la población mayor de 18 años recibió la vacuna contra covid

Continúa la vacunación contra el coronavirus a personas mayores de 28 años, con turno previo, en el hospital La Baxada de Paraná. Para la jornada estaba prevista la aplicación de 2500 dosis.rescató el testimonio de algunos de los que esperaban en la fila para poder recibir su primera dosis de la vacuna contra la pandémica enfermedad.“Hace seis meses anoté y soy el primero de mi familia en vacunarme”, comentó un joven de 29 años. “Trabajo todos los días en la calle, soy repartidor, así que tenía que vacunarme”, destacó.“El domingo me anoté y el lunes me llegó el turno”, contó una mujer de35 años, al agregar: “Soy de riego, y debido a que tuve coronavirus, esperé los 90 días que recomiendan”. “La vacuna es una ayuda”, ponderó.Otra mujer, de 32 años, refirió que se anotó la semana pasada. “Algunos de mi familia no quieren vacunarse, porque es lógico la duda y la desconfianza, pero hay que probar y seguir”, destacó la cuidadora domiciliaria al remarcar que la inoculación contra el coronavirus “es seguridad para mí y mi familia”.Una joven de 28 años reconoció que esperaba poder vacunarse y que esta situación mejore. “Tuve Covid-19 pero por suerte fue leve, al igual que mis papás”, comentó y resaltó que mantiene los cuidados “porque nada quita que nos volvamos a enfermar”.Otra mujer de 29 años ponderó que “llegó bastante rápido la vacuna”. “En mi familia hay varios vacunados y esta es la única manera de aliviar la situación”, coincidió.