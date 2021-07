Estiman que el río llegará a al menos un metro por debajo de cero en Paraná

, comunicó ael subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), ingeniero Juan Borús."En esta ocasión vamos rápidamente a igualar esa situación, es un escenario muy similar, con lo cual, los impactos serán mucho mayores que en aquella instancia porque pasaron 80 años en la historia de la cuenca y hoy la vulnerabilidad es mayor dado que es mayor la cantidad de la población que interactúa con el río y, por lo tanto,", explicó el especialista.

La bajante se asemeja a la de 1944 cuando el río midió 1.40mts por debajo del 0 de escala

El proceso de bajante continuará

La situación del río Uruguay

De acuerdo a lo que indicó Borús, "esta bajante pertenece al mismo escenario de marzo del año pasado, es parte del mismo ciclo, y los impactos son los mismos, especialmente, en"Desde el INA, como herramienta de la secretaría de infraestructura y Política Hídrica, hacemos lo posible por apoyar las acciones de las provincias y las concesionarias de agua para que se tomen los recaudos, para que cuando la bajante adquiera la máxima expresión,", aseguró el ingeniero al alertar que "la faltante de agua puede llegar a ocasionar alteraciones, eventualmente, la interrupción del proceso industrial", además de inconvenientes en las cuestiones rurales, como el cultivo de arroz.El Paraná, a la altura del puerto de la capital entrerriana, este martes se encontraba en, según los registros de Prefectura a los que accedióanticipó Borús al dar cuenta que, al 31 de diciembre seguiremos hablando del tema porque el escenario no tiene visos de mejora", insistió al explicar que "para que la situación del río mejore, primero debe llover con persistencia y, pasado el tiempo, que se normalice la condición de los suelos en la mitad norte de la cuenta del Plata y del Paraná, para que la tendencia hidrométrica en el caudal entrante al tramo argentino del río vaya normalizándose".Respecto a, el ingeniero apuntó a "la variabilidad climática más potenciada, la manifestación más evidente del cambio climático". Y sumó que "los cambios de usos del suelo en las cuentas del Plata y del Paraná, en los últimos 20 años, fueron tan marcados que la respuesta hidrológica de las cuencas fue distinta: cuando falta agua se nota más rápidamente y persiste la carencia de lluvias, y cuando sobra agua, rápidamente se adquieren niveles extremos en todas partes".Borús refirió que, “en las últimas semanas, el río Uruguay fue beneficiado con algunas lluvias que le permiten estar prácticamente normal. “El tramo inferior en la costa entrerriana está en la franja de aguas medias, pero no se descarta, teniendo en cuenta la perspectiva climática, que en un tiempo el río Uruguay se acople al Paraná y también tenga una bajante significativa como la que tuvo en los últimos tiempos”, anticipó el ingeniero al aclarar que “sería una bajante ordinaria, que no llegaría a una situación extrema como la del Paraná”.