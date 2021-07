Personas en situación de calle: Red de asistencia se reunió con autoridades

Hace algunas semanas se firmó un acuerdo de cooperación entre 16 organizaciones civiles, religiosas y académicas de la provincia, bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”. La propuesta, que lleva más de dos años de trabajo, busca brindar soluciones para personas en situación de calle, con un trabajo articulado e interdisciplinario.



Este lunes hubo un encuentro para avanzar en el trabajo.



“Formalizamos el marco a un trabajo que ya se venía realizando desde diferentes instituciones que conforman esta red de asistencia para personas en situación de calle y de la cual, la Defensoría también es parte”, aseveró a Elonce TV, la Defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López .



Este lunes por la mañana “hubo un encuentro con la secretaria Cariña Ramos que nos convocó a una reunión a la Red y ha sido muy positiva en el sentido de que hay una política pública en gestionar y trabajar mancomunadamente con las organizaciones, en una línea de trabajo, con una ampliación de equipos técnicos buscando otro lugar para las personas en situación de calle”, relató.



Recordemos que “están en el CIC II Oeste, pero no es el lugar adecuado. Consideramos desde la red que debe haber un hogar para estas personas, con un equipo técnico detrás que puedan trabajar con las personas en situación de calle, desde el inicio hasta lograr la autonomía de las personas y que no estén más en situación de calle”, mencionó López.



La propuesta, que lleva más de dos años de trabajo, busca brindar soluciones para personas en situación de calle, con un trabajo articulado e interdisciplinario. Instituciones participantes del acuerdo Las instituciones que participan de la iniciativa son las siguientes: Hogar de Cristo Nuestra Señora de Lourdes, Defensoría del Pueblo de Paraná, Suma de Voluntades, Cáritas Paraná, Red Puentes, Facultad de Trabajo Social - UNER, DAIA – Asociación Israelita de Paraná, Facultad de Ciencias Económicas – UNER, Facultad Teresa de Ávila - UCA, Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Grupo Compartir, Banco de Alimentos Paraná, Grupo Un Cielo Nuevo, Barrios de Pie, CTEP - Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario - Anacleto Costanera Norte. Elonce.com.