Jóvenes paranaenses practican equitación: un deporte para la mente y el cuerpo

Jazmín y Benicio son dos paranaenses que practican equitación. En dialogo conmanifestaron que el deporte es vida.“Es algo muy lindo, practico equitación porque me gusta, pero también por recomendación médica”, expresó ala joven. Según contó, padece “migraña emotiva”. El “contacto con el caballo” y el deporte en sí “me calman mucho y me relajan”.“Me atrapa el caballo, desde chiquita me gustó siempre este animal. El deporte es muy bonito y tiene de todo”.En tanto, Benicio manifestó que, para él, “el deporte significa vida, porque estoy todo el día montado en el caballo. Siempre trato de mejorar y obtener mejores resultados”.La disciplina, no es solo bueno para el cuerpo, sino también para la mente. Se pueden superar los miedos, saber gestionar los problemas y a tener confianza en uno mismo, entre otros beneficios.Los jóvenes, que practican el deporte desde los 7 años, están a cargo de Gabriel, su profesor. “Nos acompaña a todos los torneos”. Sobre la preparación que tienen, comentó que “todos los días hacemos una hora de caballos. Hacemos una rutina de paso, trote y galope, y luego toca el salto”, contó el joven.Jazmín y Benicio, compitieron en un torneo que se disputó en Buenos Aires.“Fue una experiencia muy buena, muy linda. Fue totalmente diferente a los torneos en los que participábamos antes, ya que durante toda la pandemia, no tuvimos competencias ni contacto con otros competidores más que nosotros”, contó Jazmín. Quedo campeona en 1,10Por su parte, Benicio contó que en el campeonato quedaron “quintos en 1,20”.Este fin de semana, los jóvenes partirán a Córdoba para participar en otro torneo.