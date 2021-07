Pasó sus tres años de vida en el hospital y logró el alta: "Es un luchador"

Benjamín tiene tres años y cuatro meses. Desde los tres meses está internado en el Hospital San Roque, ya que le detectaron insuficiencia intestinal.Después de tanto tiempo, y gracias al acompañamiento de los profesionales del nosocomio, logró salir adelante y le dieron el alta: ahora podrá seguir con el tratamiento en su casa, junto a su familia.Para todos "es una alegría", expresaron desde el equipo de la Sala de Cuidados Intermedios 5 tras conocerse la noticia. "Es un logro, vivió sus primeros tres años de vida íntegramente en el hospital. Es un hecho emocionante que condensa los múltiples sentidos del hacer hospitalario", indicaron.La Dra. Mónica Clifton, pediatra de cabecera del pequeño, resumió el sentir de la sala y señaló que "Benjamín es un bombonazo de 3 años y 4 meses. Después de 3 años podrá seguir el tratamiento en su casa. Esto es gracias a la ayuda y el acompañamiento de médicos pediatras, cirujanos, enfermeros, secretarias, psicólogas, estimuladoras tempranas, mucamos, trabajadoras sociales, personal de la Administración, del Sector Compras, la Dirección, y a todo el personal hospitalario".Aseguró que "Benja es un sol, un luchador que siempre le puso garra a todo. Desde lo más simple, como caminar, hasta salir adelante en las complicaciones que lamentablemente tuvo que pasar por su patología de base. Es tan inteligente, tan cariñoso. A pesar de que lo vamos a extrañar, estamos felices de que tenga una vida más plena".Para un equipo de Salud este es un hecho que genera una situación "de gran carga emocional y simbólica porque, contemplado en su integralidad, el trabajo en salud no se ocupa solamente de sostener una vida, sino de darle impulso y apoyo para su desarrollo más pleno".Por ello, expresó, "lograr, no sólo sostener y prolongar la vida de Benjamín, frente a los desfavorables pronósticos, sino posibilitar que la continúe, conociendo y viviendo el mundo fuera del Hospital, es un momento de satisfacción intensa que fortalece el sentido de la tarea de nuestra institución".Los tres años de internación del niño implicaron una serie de transformaciones, desafíos y aprendizajes en el servicio, que fortalecen la capacidad del mismo."El equipo de Cuidados Intermedios 5 quiso compartir no sólo el hecho, sino su sentido, como un logro de todo el Hospital Materno Infantil San Roque", manifestó la profesional.Desde el Hospital Materno Infantil San Roque confirmaron que el pequeño tiene Síndrome de Intestino Ultra Corto."Son todo un reto para su tratamiento, por lo que se debe establecer un manejo multidisciplinario enfocado en mantener un soporte nutricional óptimo que cubra las necesidades para crecimiento y desarrollo. Asimismo, disminuir al máximo la presencia de complicaciones a corto, mediano y largo plazo. El diagnóstico y manejo de un niño con SIC, implica un equipo de profesionales expertos en el manejo gastroenterológico, pediátrico y nutricional. El pronóstico del niño estará en función al manejo oportuno, así como longitud de la resección intestinal y presencia o no de válvula ileocecal", señalaron.