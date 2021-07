Denuncian que clínica entregó equivocadamente el cuerpo de una persona

Familiares denunciaron a través deque desde una clínica privada de Paraná no les entregan el cuerpo de su tío para darle sepultura; y según apuntaron, el cadáver fue dado equivocado a otros deudos, los que ya le dieron sepultura.“El tío Favucho falleció el sábado a las 15 y desde entonces esperamos el cuerpo. Fuimos al cementerio, porque nos dijeron que lo iban a llevar hoy a las 11, pero pasaron las 12 y el cuerpo no había llegado. Cuando empezamos a averiguar, nos enteramos que el cuerpo había sido entregado equivocadamente a otra familia, y le dieron sepultura a un cuerpo que era pariente de ellos”, explicó Marcelo Martínez, al remarcar: “Nos enteramos en la clínica que otra familia estaba reclamando por su familiar”.La familia Martínez se concentró este mediodía en la puerta de la clínica de calle Buenos Aires para exigir una respuesta a las autoridades del nosocomio. “Todavía no nos han dado ninguna explicación, y seguimos esperando una respuesta de parte de algún representante del sanatorio”, apuntó.Los deudos dieron cuenta de su “impotencia” por la situación. “Porque no sabemos si nos van a dar un perro o qué para sepultar en lugar de nuestro familiar”, sentenció Martínez.Además, revelaron que se presentaron en Fiscalía para informar las circunstancias, pero desde allí les indicaron que debían hacer la denuncia en la comisaría primera, “donde no nos quisieron tomar la denuncia y nos mandaron al juzgado”. “Y así se tiran la pelota de un lado a otro. Ahora hay que esperar a que el juez decida para poder abrir el cajón y saber si realmente es nuestro familiar el que queremos sepultar”, reprochó Martínez al insistir: “Esperamos una respuesta para darle sepultura a nuestro tío Favucho”.