Multas vehiculares: “Si se abonan en el momento, tienen un descuento del 50%”

Durante el fin de semana largo y en el inicio de las vacaciones de inverno en la provincia de Entre Ríos, se incrementó notablemente el tránsito en el Túnel Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis".En el puesto caminero Túnel continúan realizando los controles correspondientes a los vehículos que cruzan el viaducto. Al respecto, el comisario Sebastián Franz, señaló a Elonce TV que, de constatarse una infracción, el conductor tiene la posibilidad de abonarla en el lugar. “Son muchos los que la pagan ahí mismo, porque tienen un descuento de un 50 por ciento”, declaró.Por otro lado, señaló que durante el fin de semana el movimiento se vio incrementando tanto en el ingreso como el egreso de vehículos. “El aumento fue alrededor del 60 por ciento, es decir unos 10.000 autos por día, en tanto el viernes cruzaron unos 13.000 rodados”, expresó el comisario. Además, mencionó que no se observaron mayores irregularidades.“El tránsito que se vio incrementado, era de autos particulares no así los ómnibus de larga distancia”, expresó.Por otro lado, el funcionario policial declaró que a raíz de la cantidad de vehículos que cruzaron por el viaducto, los controles de rutina se realizaron de manera aleatoria. “No se podía detener a todos los rodados porque se haría una fila interminable”, mencionó.En esta ocasión, el comisario recomendó precaución a la hora de conducir, ir con las luces bajas encendidas en todo momento, los menores ir con las sillas correspondientes y que no se exceda la cantidad de personas por vehículos”.