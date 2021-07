Habilitan este lunes el Paseo de Artesanías y Emprendedurismo

Desde este lunes, y durante dos semanas, 140 puestos de artesanos y emprendedores estarán ofreciendo sus productos a la venta en el Paseo de Artesanías y Emprendedurismo que fue emplazado en inmediaciones a la Plaza de Las Colectividades, en Puerto Nuevo de Paraná.“Los artesanos y emprendedores trabajaron durante todo el fin de semana largo para activar su producción, con mucha ilusión también”, comunicó ael director municipal de Inversiones, Pablo Lescano. Según indicó, “a través de un meet, que se realizó este domingo, a los puesteros les informaron el lugar designado para cada uno”. Los feriantes del programa nacional El mercado en tu barrio también tendrán un espacio en el paseo.El paseo estará habilitado desde de lunes a domingos, de 10 a 18hs. La circulación vehicular está permitida, es decir, que no habrá cortes de calles durante la actividad.“En esta oportunidad, no habrá gastronomía”, indicó el funcionario municipal y encomendó el uso de barbijo y el respeto al distanciamiento social.Se controlará que los fines de semana no se produzcan aglomeraciones y según se informó, habrá controles al tránsito vehicular, pero no se cortarán las calles porque las carpas fueron instaladas sobre la vereda. También se instarán los baños químicos.En la oportunidad, una de las emprendedoras que se disponía a armar su stand, comentó: “Tengo otro ingreso, pero otros compañeros no y esta actividad era su sustento de vida. Así que le pedimos a la ciudadanía que venga a participar del paseo”, instó la mujer y encomendó “cuidémonos entre todos”.Otra mujer que se mostró “entusiasmada” por mostrar su ropa y alpargatas de diseño. “Cuidándonos”, fue el pedido al señalar: “Esperamos que el paseo sea una salida a la crisis por la pandemia que afectó al sector”.“Mi mamá esta en cama, operada, así que la estamos ayudando”, fue el comentario de otra feriante de artículos en madera. La mujer aseguró que esperaba “ansiosamente” la apertura del paseo. “Necesitamos trabajar, esperamos que no llueva”, rogó.