Vecinos retomaron la lucha contra el loteo de un espacio del Parque Urquiza

La Asamblea Ciudadana Vecinalista, junto a organizaciones ambientalistas, se concentraron este sábado en la zona del Patito Siriri para manifestar su preocupación por la v enta de un espacio lindero al paseo Patito Siriri que integra al Parque Urquiza y que se lo considera parte de él por los paranaenses, pero que es privado.El terreno está ubicado entre las calles Alberti y De La Torre y Vera. Siempre fue lugar de esparcimiento, con una de las mejores vistas de la ciudad, donde paranaenses y turistas lo eligen para sacarse fotos postales y guardarlas de recuerdo.“Pasó un año de que nos enteramos que este espacio del Parque Urquiza iba a ser loteado, no sabemos en qué condiciones porque nunca vimos ningún papel. Acudimos al gobierno, hicimos una marcha, y ahora nos encontramos con que hasta un pilar hicieron, con lo cual, han definido sin el gobierno de la ciudad ni que los legisladores tomen cartas en el asunto”, apuntó ala titular de la Asamblea, Alicia Glausser.Y continuó: “Durante todo el año, los vecinos de la ciudad trataron de acercarse al Concejo Deliberante y al intendente para que esto se resolviera a favor de todos nosotros, porque esto es parte de nuestra vida, de los ciudadanos de Paraná”.Fue en ese sentido que Glausser anunció: “Nuevamente, iniciamos esta pelea, que seguramente será larga, pero en la que vamos a tratar que aquellos que están gobernando entiendan que este espacio es de la naturaleza y todos nosotros”.Por su parte, una vecina del Parque Urquiza, Laura Vázquez, argumentó: “Esta lucha tiene más de 30 años, es decir que los vecinos de la cuadra, desde que esto era un monte, fuimos viendo el proceso por el cual fueron otorgando ordenanzas para autorizar el uso residencial, se realizaran las obras, y no es que los paranaenses no nos hallamos preocupado o advertido lo que pasaba. Sin embargo, nunca hubo una contestación a nuestras notas, con excepción de dos concejales que en los años ´90 se acercaron e intentaron encontrar una solución”.“Los intereses que se mueven detrás de estos lotes no son solo de un titular que aparece diciendo `yo soy dueño de esto´ porque sino no hubieran facilitado todos los tramites hasta llegar a habilitar un terreno que debería ser autorizado uso residencial”, advirtió al respecto.Según indicaron, el jueves presentaron una nota al intendente y en la reunión de la Asamblea, de este lunes a las 20, tratarán el tema.