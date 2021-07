Locro de protesta: trabajadores de sanidad reclamaron por salario frente a ATSA

Trabajadores de la sanidad compartieron un locro este viernes frente a la sede sindical para visibilizar su reclamo por recomposición salarial en el marco de la pandemia por coronavirus.“Hace más de 500 días que venimos trabajando sin parar y no hemos tenido respuestas al reclamo por nuestros sueldos”, aseguró ala secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en Entre Ríos, Mariela Ponce.“Seguimos visualizando nuestro reclamo porque nuestros trabajadores se lo merecen y porque también exigimos que los empresarios den respuestas; muchos compañeros perdieron la vida, otros han estado trabajando sin parar, sin descanso, sin descanso, muchos enfermos y estresados”, argumentó la sindicalista al insistir: “Reclamamos por el sueldo que nos merecemos los trabajadores de la sanidad de todo el país”.Por su parte, la trabajadora de una clínica psiquiátrica, Mariela Pietro, dio cuenta de los motivos de la acción que realizaron este 9 de Julio. “Hace más de un año que estamos combatiendo al virus, perdimos compañeros, los sueldos están muy por dejado de la canasta familiar. No pedimos que nos regalen nada, solo que se nos pague de acuerdo al esfuerzo que estamos poniendo porque ya no se trata solo de la profesión, sino de sacrificio, porque sacrificamos nuestras vidas, las de nuestros seres queridos, porque hemos tenido compañeras infectadas que contagiaron en susdomicilios”, lamentó.“No pedimos ni que nos hagan un homenaje, porque los aplausos son muy lindos, nos llenan el alma, pero necesitamos poner un plato de comida todos los días para nuestros hijos”, sentenció.En la oportunidad, Ponce informó que, el miércoles, los trabajadores de clínicas y sanatorios nos comunicaron que ya fueron acreditados los bonos de 6.500 pesos en sus respectivas cuentas-sueldo. “Invitamos a quienes no se les acreditó, que se acerquen al sindicato para hacer el reclamo correspondiente, más allá que es un reclamo que debe hacer el empleador ante Anses”, indicó al respecto.