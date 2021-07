Piden intervención y asistencia para vecino que padece “problemas psiquiátricos”

Vecinos del barrio Mariano Moreno, piden que alguna institución actué para brindarle asistencia a un vecino que “sufre problemas psiquiátricos”. Según manifestaron a Elonce TV “padece ciertas crisis nerviosas y se torna violento”.



Patricia, una vecina de la zona, expresó que “la preocupación surge hoy de mañana, pero esta situación se vive hace 20 años. El hombre, tiene crisis nerviosas donde se violenta e insulta a los vecinos y a los chicos que pasan por la calle”.



Otra vecina que vive en la casa de al lado, comentó que “desde el año pasado que llamo a diferentes instituciones para que reciba alguna ayuda. Hasta hace un tiempo, el Centro de Salud Cecilia Grierson le realizaba un seguimiento y le presentaban un informe al Hospital Escuela”.



Según manifestó a raíz de eso “conseguimos que el Hospital Escuela realice una intervención, pero se lo llevaron 15 minutos y después lo trajeron de nuevo. El hombre tiene problemas psiquiátricos, pero sabe cómo comportarse frente a las autoridades y como lo encontraban bien, lo trajeron a su casa sin medicación”.



Al respecto, apuntó: “Los vecinos no nos tenemos que hacer cargo de él, eso es un problema del Estado que es el encargado de arbitrar los medios para que estos hechos violentos no sucedan”, dijo, y agregó que “hoy vivimos un momento muy feo, quiso estrangular a un joven y tuvimos que llamar a la policía. No queremos que pase alguna tragedia”.



“Realice una denuncia en Fiscalía porque empezó a amenazar de muerte a mi hija de seis años, porque según él le debemos 10.000 dólares, que es mentira. Se ensaña con diferentes personas que piensa que le hacemos cosas”, finalizó. Elonce.com