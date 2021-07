Valeria encontró a su familia luego de 50 años: su mamá la esperó “toda la vida”

Video: Momento del reencuentro de Valeria e Inés tras 50 años

Madre e hija se reencontraron luego de 50 años. Valeria buscaba hace más de un año a sus padres biológicos y conocer parte de su historia. Inés, la madre, estuvo toda la vida esperándola. Tras la difusión en Elonce TV, la espera termino y se produjo el encuentro más esperado.Inés contó que a Valeria “la tuve cuando tenía 15 años. Estaba en un hogar y me la sacaron, no pude hacer nada. Pensé que nunca la iba a encontrar”.El miércoles, Valeria en dialogo con, contó su historia y la necesidad que tenía por poder encontrar a las personas que la trajeron al mundo. “Cuando me adoptaron lo único que hicieron fue cambiarme el apellido Ibarra por el de Morel, que es el de mis padres adoptivos".Tras la difusión de la noticia, Inés pudo localizar a su hija “gracias a mi sobrina, porque yo no sé leer ni escribir”. Según contó la mujer, su hermana Blanca vio la nota y le contó la situación: “me dijo que vaya a verla, que para ella era Valeria. Apenas la vi, la reconocí”.Antes del encuentro, Inés y sus familiares corroboraron cierta información. “A medida que me leían los datos de ella, cada vez me convencía más de que era mi hija. Cuando me mostraron la foto, la vi tan parecida a todas nosotros. En el acto, supe con el corazón que era ella”.“La espere siempre, la amo con todo mi corazón. Toda mi vida la tuve grabada en mi piel, cuando me separaron de ella, me tatué su nombre”, dijo emocionada.Por su parte, Valeria indicó que “me llamaron al mediodía y me dijeron `ahora te paso con tu mamá´ y me sorprendieron. Cuando hable con ella realmente me pregunte si era verdad. Estuvimos hablando 15 minutos por videollamada y me preguntaron cuando podía ir a visitarla. Durante todo el camino estuve muy nerviosa, pero estoy feliz de haberla encontrado”.“Empezamos una nueva historia. Se que perdí una hermana y de lo triste que fue para ella, pero ahora estamos juntas y será para siempre. Ahora tiene dos nietos y cuatro bisnietos hermosos”, finalizó.