Ingenieros civiles piden normativas para la revisión de estructuras de edificios

El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil Entre Ríos (CPICER) insta a los municipios, comunas y provincia a que impulsen proyectos de ley con el fin de controlar las estructuras de edificios de cierta envergadura y tiempo de construcción y, así, evitar tragedias, tal como la acontecida en la ciudad estadounidense de Miami, en Estados Unidos.



Según expresaron desde la entidad, en el territorio de la provincia “hay construcciones de las más variadas características y no hay exigencia de normativas que obliguen a un control periódico”. Por eso, el CPICER propone que, por ley, los estados municipales, comunales y el provincial, según corresponda, establezcan:



- Exigir la presentación de legajos completos de obras, sus estructuras resistentes e instalaciones.



- Que provincia, municipios y comunas adhieran, tanto para obras públicas como privadas, al cuerpo normativo de Reglamentos de Seguridad en las Obras Civiles (INTI-CIRSOC) que constituyen las normativas nacionales de excelencia para el diseño de estructuras de hormigón armado, acero, madera, aluminio, etc. como así condiciones geotécnicas para las fundaciones.



- Revisión estructural y obligatoria con periodicidad a definir, para construcciones de acuerdo a la envergadura y tiempos de edificación, disponiendo mecanismos de control de mantenimiento y desempeño de estructuras por profesionales especializados en cada área.



- También, contemplar en esos proyectos, los controles pertinentes para evitar accidentes devenidos por elementos auxiliares: desprendimientos de fachadas, aberturas, no mantenimiento de instalaciones, cartelería en la vía pública, columnas de tendidos (eléctricos, Internet, etc).



- Sancionar a los consorcios, empresas, etc. que no cumplan con la normativa y hasta la clausura cuando no alcancen los niveles de seguridad.



- Que los organismos de control de provincia, municipios y comunas sean los receptores de reclamos, alertas estructurales de las obras públicas y privadas.



Finalmente, destacaron que son los Ingenieros Civiles y en Construcciones los profesionales apropiados y con la experiencia adecuada para realizar diseños, verificaciones, inspecciones y toda tarea en estructuras como así también de la tecnología del hormigón y otros materiales de construcción.