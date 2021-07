Paseo de Artesanías y Emprendedurismo, la propuesta para vacaciones en Paraná

Paraná Comenzó el armado de las carpas para la Feria de Artesanos en Paraná

Desde el próximo lunes, y durante dos semanas, unos 80 emprendedores y 60 artesanos estarán ofreciendo sus productos a la venta en el Paseo de Artesanías y Emprendedurismo que fue emplazado en inmediaciones a la Plaza de Las Colectividades, en Puerto Nuevo de Paraná.el director municipal de Inversiones, Pablo Lescano, al resaltar: “Todas las personas que estarán en los puestos vienen trabajando durante todo el año para ofrecernos la alternativa de un producto local/regional bien identificado”.“La intención es que sea un paseo en el que la persona, pase, conozca y siga circulando”, remarcó. Y detalló: “No habrá patio gastronómico. Las carpas están ubicadas sobre la vereda, separadas a una distancia de cuatro metros entre sí; son de 6x6mts y albergarán a cuatro emprendedores para que las personas ingresen con todos los protocolos, barbijo puesto, respeten distanciamiento necesario, y puedan observar y hacer las compras del caso”.“Es un circuito por el que no se ingresará a ninguna carpa, sino que la persona siempre estará fuera”, insistió al comparar que “esta situación no difiere a la de cuando la persona va a un comercio”.Por su parte, el director municipal de Relaciones Institucionales, Lucas Gastiazoro, argumentó: “Ha sido un año y medio difícil para los artesanos que recién ahora pueden volver a trabajar en una feria. Esta actividad será una prueba de fuego para la gestión y la ciudadanía paranaense, por eso se llama a la responsabilidad individual, porque es importante mantener las distancias, el uso del barbijo obligatorio”.“Este es el puntapié inicial después de esta segunda ola para comenzar, de a poco, a hacer nuevas actividades y que estos sectores, que fueron los más castigados, tengan una recuperación”, justificó el municipal.El paseo estará habilitado desde de lunes a domingos, de 10 a 18hs. Se controlará que los fines de semana no se produzcan aglomeraciones y según se informó, habrá controles al tránsito vehicular, pero no se cortarán las calles porque las carpas fueron instaladas sobre la vereda.Habrá baños químicos y se gestiona para que el baño público que está detrás de la Casa de la Costa esté disponible durante las dos semanas.“Los emprendedores pagan un cánon de 5.000 pesos para participar de la feria”, confirmó Lescano.