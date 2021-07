Paro de colectivos afecta a docentes y alumnos: “Se repite desde el 2018”

Por segundo día consecutivo, el transporte urbano de pasajeros que afecta a Paraná y el área metropolitana se encuentra de paro. La medida afecta a gran parte de la población, sobre todo a trabajadores y alumnos que se trasladan a la escuela.Al respecto, la secretaria de la Escuela Nº2 “25 de Mayo”, ubicada en el centro de Paraná, María Maidana, destacó anteque “los docentes que usan este medio de transporte, ahora vienen a trabajar si encuentran alguna movilidad, al igual que los alumnos”.“Hay algunos que vienen en remis, pero es depende de la situación económica de cada familia, es muy alto el porcentaje del estudiantado que viene en colectivo, debe ser un 60 por ciento”.Según explicó la docente, los alumnos que concurren a esta institución educativa son de diferentes zonas, “hay algunos de Bajada Grande, Colonia Avellaneda, San Benito, entre otros, muchos de los padres v trabajan en el centro y por eso mandan a los niños acá. En el caso que no vengan los chicos no se les pone inasistencia,”.Por otro lado, consultada sobre el desarrollo de las clases en la primera mitad del año, Maidana explicó que “los chicos fueron atendidos, si bien no aprenden de la forma que quisiéramos, pero vamos desarrollando las clases como se puede, hay que tener en cuenta que no todas las familias cuentan con muchos celulares, computadoras o servicio de internet”.En este sentido, señaló que la escuela no contaba con internet y “los cinco directivos lo pagamos para poder sostener la virtualidad”.En tanto la vicedirectora, Fernanda Duran, destacó que “tratamos siempre resaltar lo positivo y esperamos que en la segunda parte del año haya más presencialidad y se levantes las medidas actuales. Vamos a reorganizar en esta etapa los contenidos educativos necesarios”.Este jueves en la institución educativa entregó los módulos alimenticios y esperan que para después de las vacaciones de julio, puedan tener un sistema mixto, donde los alumnos traigan sus elementos, como taza, vaso y plato, y en la institución les den la merienda. “Más que nada para los días de frío”.