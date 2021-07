Vacunación contra el covid: masiva concurrencia de mayores de 40 años sin turno

La jornada abierta de vacunación para mayores de 40 años que no habían recibido la primera dosis contra el coronavirus se desarrollaba desde las 9 de este jueves en el Hospital de la Baxada de la capital entrerriana.A raíz de la masiva concurrencia, se formaron filas de más de 300 metros en la zona de acceso al nosocomio. Sin embargo, los consultados porcoincidieron en la agilidad de la vacunación. Los agentes de tránsito ordenaban a la gente sobre la vereda, para evitar inconvenientes con el tránsito. Como en el interior hay 10 box de vacunación, la demora rondaba los 20 minutos.“Va muy rápido”, dijeron alas personas que aguardaban ser inoculadas, al tiempo que los responsables de las tareas aseveraron que había disponibilidad de “la cantidad de vacunas que sean necesarias”. En esta jornada se aplicaba la Sputnik V.“No pensé que iba a venir tanta gente. En mi caso no podía cuando me tocó el turno”, expresó una mujer.En tanto, otra persona contó que “tenía mal los datos en el registro. Es una alegría. Entre todos tenemos que aportar el granito de arena, vacunándonos para cuidar a la sociedad”, reflexionó.Finalmente, otra persona que ya tuvo coronavirus, expresó que concurrió hoy porque le recomendaron que esperara 90 días desde que padeció el virus, que lo sobrellevó de “manera leve” y puso de relieve que recibir esta dosis “es una tranquilidad familiar”.