Sin servicio de colectivos urbanos, aumenta “hasta un 25%” la demanda de taxis

Se cumple el segundo día sin servicio de colectivos urbanos en Paraná y su área metropolitana. En ese marco,consultó cómo trabajan los taxistas ante la medida de fuerza que encabezan los choferes por salarios adeudados.al dar cuenta que “se debe contar con mucho dinero para hacer un viaje desde Colonia Avellaneda hasta la terminal, y la gente no lo tiene”.De acuerdo a lo que comentó, un viaje desde la terminal de ómnibus hasta Colonia Avellaneda, Oro Verde o San Benito puede valer hasta 700 pesos. “El que tiene auto sabe cuánto sale ir y venir, entonces no se puede regalar el viaje”, argumentó el taxista.“Cuando hay aumentos, el trabajo baja un poco”, estimó al reafirmar: “El dinero no tiene valor. Un cambio de aceite cuesta más de 5.000 pesos, mientras el auto sea de más envergadura, sale más caro mantenerlo”.“Con todos los recaudos necesarios, la persona va y viene. Pero no hay muchas empresas que estén trabajando”, indicó Juan Carlos.Respecto del cumplimiento de los protocolos sanitarios, comentó que es mutuo entre el chofer y el pasajero que se insten al uso del barbijo.