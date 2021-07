Reutemann "fue un ídolo que dio el automovilismo”, dijo Lacoste

Carlos Alberto "Lole" Reutemann, exgobernador de Santa Fe, actual senador nacional y expiloto de Fórmula 1, falleció este miércoles, a los 79 años en la capital santafesina.y recordó a su ídolo. “Fue un destacado piloto. Reutemann ganó, con un auto de la Formula 2, cuando se pre inauguró el Autódromo del club de Volantes Entrerrianos en el año 1965. Al año siguiente, se fue a Europa y comenzó su gran trayectoria”, expresó.Cuando el ex piloto se retiró, Lascote tuvo el honor de poder entrevistarlo. Sin embargo, “Quedó pendiente una nota televisiva que teníamos pactada para este año, pero lamentablemente su estado de salud no nos los permitió”, dijo y agregó que “es un dolor personal el que siento, por no poder charlar con alguien que fue el ídolo para todos aquellos que rondamos los 60 años y somos fanáticos de este deporte”.“Tres veces salió tercero en la Formula Uno mundial y una vez subcampeón, sin duda es uno de los automovilistas más grande que dio la Argentina, después de Fangio. Después del Lole, hubo un puñado de argentinos que llegaron, pero ni cerca de la cantidad de victorias y campeonatos que corrió Reutemann”, comentó.Al finalizar, señaló que “debemos recordarlo como un grande y que, por suerte, pudimos disfrutarlo. Fue un ídolo que dio el automovilismo, que fue el número dos del mundo en la Formula Uno”.