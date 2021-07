Usuarios de colectivos sin servicio: no hubo acuerdo y continúa el paro

Los usuarios del transporte de pasajeros están sin servicio desde el primer minuto de este miércoles por un paro que resolvió implementar la filial Entre Ríos de UTA, se confirmó a. La paralización del servicio afecta al transporte urbano de Paraná, del área metropolitana y servicios provinciales de la empresa Fluviales.Sergio Groh, secretario gremial de UTA.“No llegamos a un acuerdo y mañana continúa el paro. La empresa manifiesta que no tiene dinero y que las recaudaciones no alcanzan. Los subsidios nacionales que están destinado al pago del sueldo y aguinaldo, todavía no llegaron”, expresó.Groh, manifestó que “nos sorprende que los subidos se demoren tanto. Cuando se firmó el acuerdo en paritarias, se estableció que el pago estaría habilitado el cuarto día hábil de los meses. Eso no sucedió y los trabajadores no hemos podido cobrar nuestros sueldos y aguinaldos”.Durante la jornada del miércoles, “los trabajadores cobramos una parte mínima del salario. Hoy en día, un sueldo completo casi que no alcanza, menos una parte”, dijo, y agregó que “solicitábamos cobran para mañana el sueldo completo más los 10.000 pesos que estaba adeudando la empresa y para después del 20 el aguinaldo”.“Mañana no se cobrará la parte total del sueldo que faltaba. Estaremos a la espera de que nos convoquen desde la Secretaria de Trabajo y que sea para poder tener un acuerdo y que se cumple nuestro pedido”, aseveró.Al finalizar, el secretario del gremio señaló que “siempre tratamos de ponernos de acuerdo, pero la empresa tiene una postura cerrada de que no tiene dinero y el trabajador necesita el sueldo para mantener a su familia y darle de comer a sus hijos”.