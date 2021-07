La palabra de los usuarios

Video: El tren “salva” a los usuarios de colectivos ante cada paro de choferes

Como ocurre ante cada paro en el transporte urbano de pasajeros, el tren que une la capital provincial con Colonia Avellaneda, registra mayor demanda. Y este miércoles, día en que se cumple una nueva medida de fuerza de UTA, no fue la excepción.“Cuando hay paro de colectivos, el tren salva a la gente, es la única salida que tienen para llegar a sus trabajos”, dijo aNéstor maquinista de la unidad.Según indicó, un día normal viajan entre 50 y 60 personas y este miércoles, la cifra prácticamente se duplicó.Los vagones tienen un aforo del 80 por ciento, pudiendo viajar unas 100 personas.“Llevo tres años viviendo en Paraná y ya me comí todos los paros de colectivo”, afirmó un usuario del tren que ha optado por esta modalidad de transporte: económica (sigue costando dos pesos el boleto) y que “sale siempre”.Otra mujer contó que vive en San Benito y trabaja en Paraná, contó que “habitualmente me muevo en colectivo y ahora tengo que usar el tren para poder llegar a casa; pero primero tengo que ir hasta Colonia”.La mayoría de las personas consultadas son usuarias de colectivos y debieron reorganizar sus horarios para poder tomar el tren y cumplir con sus horarios laborales.