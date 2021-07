Colectiveros autoconvocados se manifestaron frente a la sede de la empresa

Los usuarios del transporte de pasajeros del área metropolitana, se quedaron nuevamente sin servicio desde el primer minuto de este miércoles por un paro que resolvió implementar la filial Entre Ríos de UTA, se confirmó aLa paralización del servicio afecta al transporte urbano de Paraná, del área metropolitana y servicios provinciales de la empresa Fluviales.“Estamos de paro porque no hemos percibido la totalidad del sueldo y tampoco tenemos propuesta de pago para el medio aguinaldo, además, nos adeudan 10.000 pesos del año pasado. Todos alegan que los subsidios no llegan, pero ese no es problema nuestro. Esperamos que se nos abone toda la deuda”, explicó auno de los choferes con 27 años de servicio en la Línea 10.“Hace muchos años que pasamos por esto, en julio siempre tenemos que pelear por el medio aguinaldo, y ya nos cansamos”, sentenció.Por su parte, otro de los colectivos con 20 años de servicio en la Línea 22 argumentó: “Siempre fuimos esenciales en nuestro trabajo y nadie ha hecho nada por nosotros. Nunca paramos por la pandemia, tampoco apareció la vacuna siendo que trabajamos con pasajeros todos los días”.En la oportunidad, indicaron que ayer, a última hora, les depositaron el 40% del sueldo.“Hay compañeros que no tienen ni pagar el alquiler. Queremos una respuesta positiva para este miércoles porque queremos salir a trabajar, pero gratis no”, argumentó el chofer al remarcar: “No queremos ir en contra de nadie, ni molestar a otros trabajadores; lo único que pedimos es cobrar lo nuestro, por eso vamos a pelear”.