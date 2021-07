Aplicaron segundas dosis de Sputnik V con turno previo:“Es una tranquilidad más”

Continúa la vacunación del covid-19 y este miércoles se aplicaron segundas dosis de la vacuna Sputnik V, en el Complejo Escuela Hogar. Se trató de una jornada con turno y otorgaron unos 500.Olga Castañeda, coordinadora del operativo, señaló anteque “se vacunan únicamente con turno, no es como la jornada que se desarrolló el lunes que era libre”.“Anoche alrededor de las 23:30 recibí la notificación del turno, estoy muy satisfecha con la atención del personal”, valoró una mujer e instó a toda la comunidad se siga vacunando.Por su parte, una mujer que fue inmunizada desde un auto, contó que “estaba rogando que pare de llover para poder ir, recibí la primera dosis hace unos cuatro meses”.“Estoy feliz por recibir la vacuna del covid, esperaba que me llegue el turno, de todos modos, estoy bien, me cuido mucho y casi no salgo de mi casa”, valoró. “Espero que todos reciban la vacuna es una alegría y bendición de Dios”.