Sigue parada y sin funcionar la histórica balsa de Villa Urquiza: “Es una pena”

La emblemática e histórica balsa de Villa Urquiza, que está sin funcionar desde el 13 de diciembre de 2019, es testigo de la histórica bajante que afecta al río Paraná y, por consecuencia, al caudal del arroyo Las Conchas.“La crecida de lluvias de mediados de diciembre de 2019 deformó la salida del otro lado, rebalsó, y el camino quedó en malas condiciones. Nunca repararon el camino, después vino la bajante y todo influye”, explicó ael balsero Carlos Cardeña.Con casi 80 años de viajes sobre el arroyo Las Conchas, la emblemática balsa "Maroma", que une la ciudad de Paraná con Villa Urquiza, fue uno de los atractivos turísticos de la zona y se constituye como un patrimonio histórico de la zona.La balsa está vigente desde el año 1942 y actualmente, está siendo operada por la tercera generación de la familia Cardeña. “Ni mi papá que tiene 90 años, nunca vio una bajante de estas características”, reveló el balsero y mencionó que el hombre “sufre mucho, porque no puede creer que hace tanto tiempo que no hay una solución”.La paralización de la embarcación se debe a varios factores, entre estos, la bajante del arroyo y la falta de actividad, producto de la cuarentena. Otro de los motivos, es la falta de mantenimiento de los caminos de acceso a la balsa, los que se ubican por la Ruta 12 y por el Acceso Norte en la zona de los silos de Colonia Avellaneda.“Me llaman para preguntarme para cuándo entrará en funcionamiento, pero ya no sé qué contestar porque desde Vialidad nos han abandonado por completo”, apuntó Cardeña. Es que la "Maroma" fue un ícono del turismo y durante la temporada estival, ha llegado a cruzar más de 200 autos por día, con personas de diferentes provincias, que llegaban para conocer la única balsa. “Los fines de semana venía gente de Santa Fe y Buenos Aires”, recordó el balsero al mencionar que “el 13 de diciembre de 2019 fue el último viaje”.La balsa de Villa Urquiza es la única que aún funciona por medio de un sistema convencional de malacate. Se trata de un carretel que "enrolla el cable y lo larga a la vez". La balsa puede soportar cuatro mil kilos. El trayecto que realiza, es de 75 metros y acorta camino: en más de 17 kilómetros.“Esta es una balsa que fue renovada a nueva en 2016. Y es una pena porque ha estado más tiempo varada que trabajando”, lamentó el hombre hace 28 años ininterrumpidos que está al mando de la "Maroma".