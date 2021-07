Tras un amanecer con lluvias, seguirá templado y con mucha humedad

Desde las 6.30 se registraron lluvias, relámpagos y truenos en la capital entrerriana. Las precipitaciones, que no fueron de gran importancia, cesaron alrededor de las 8.00.Mientras tanto, aire templado a cálido y húmedo domina el centro y norte del país. Las altas presiones no dejan que las masas de aire frío lleguen al área central, lo que ha provocado ascenso de la temperatura y la llegada de un “veranito de San Juan” algo retrasado.El gran contenido de humedad deja la probabilidad de la formación de neblinas y bancos de nieblas.No obstante, al menos hasta hoy al mediodía, en la provincia de Entre Ríos un núcleo de aire frío en altura dejara inestabilidad , con la formación de tormentas aisladas. Sin embargo, al no haber cambio de masa de aire, las marcas térmicas seguirán en ascenso con máximas que podrían llegar hasta los 27 grados el viernes.La configuración de vientos del norte y noreste se mantendrá gran parte de la semana sin mayores cambios, fomentando jornadas con temperaturas por encima de los valores normales para la época.