Toma Nueva y Arenales: la municipalidad inició consulta pública del PROMEBA

El encuentro se dio en las plazas Ceferino Namuncurá y Ofelia Zors. "Si bien venimos trabajando desde febrero arduamente con 18 unidades organizativas en el barrio, esto es una nueva instancia y tenemos un plazo de 15 días para que los vecinos participen, puedan conocer de qué se trata y aportar su visión. Ya tenemos la no objeción desde Buenos Aires de lo que es PROMEBA, para hacer el llamado a licitación", indicó el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento.



El funcionario informó que la obra integral contempla el saneamiento del barrio, agua y cloacas en sectores que no tienen, asfaltado dentro del polígono, iluminación y un desagüe pluvial en un arroyo que pasa por la zona y que sería "una solución definitiva a los graves problemas que tiene la gente que se inunda cuando llueve". En ese sentido, remarcó: "No es solo una intervención urbana, de servicios y bienes. Sino que se trató la parte social y socioambiental del barrio", sostuvo Argento.



El responsable de la Unidad Ejecutora Municipal, Julio Arduino, explicó que se trató de una audiencia pública "para presentar un proyecto de PROMEBA 4 que llega a 400 hogares y brinda infraestructura a un gran sector de los barrios". Una vez que finalice este proceso, dijo, se realizarán las modificaciones que soliciten los vecinos y luego se ingresará en la etapa de la presentación del proyecto ejecutivo para realizar la licitación.



Participaron de la jornada el concejal Claro Nuñez y el subsecretario de Ambiente y Acción Climática, Facundo Varrone.



Osvaldo Romero, presidente de la vecinal La Toma, sostuvo que la obra "mejoraría no solamente el barrio en sí, sino también la salud de los chicos y de todos los vecinos. Tendríamos todas las necesidades y comodidades básicas, algo que deseamos desde hace muchos años".



Héctor Godoy, vecino de la zona, destacó: "Cuando al barrio Los Arenales había 17 casas, no estábamos en el mapa, estábamos excluidos. Así que queremos agradecer a todos los que trabajaron en este proyecto que va a permitir que los vecinos puedan tener mejores servicios".



En el inicio de consulta pública, la Municipalidad aseguró el cumplimiento de todos los protocolos vigentes aportando termómetros, sanitizantes y barbijos que garantizaron las medidas de cuidado.



La Secretaría de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, acompaña todo el proceso de consulta, registrando las inquietudes y propuestas que los vecinos realizan en cada instancia, moderando los encuentros y garantizando pluralidad en la participación.