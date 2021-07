Fiestas clandestinas en Paraná: “El proceso sancionatorio está en trámite”

Policiales Cortaron la faja de clausura de un bar y realizaron fiesta clandestina en Paraná

Se multiplican las reuniones sociales no permitidas en el marco de la pandemia de coronavirus. Anoche, cortaron la faja de clausura de un bar y realizaron fiesta clandestina en un local ubicado en calle Los Naranjos de la capital entrerriana, donde notificaron a 48 personas por la violación de las restricciones vigentes por la pandemia. Asimismo, el fin de semana, la Policía intervino en un evento con 100 asistentes una casa de barrio Los Gobernadores. Confirmaron aque, en la misma vivienda, el viernes hubo una fiesta clandestina con 50 personas y algunas escaparon por los techos.En ambos casos, los procesos sancionatorios “están en trámite”, según lo indicaron desde la Dirección General de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná. Se recordará que el intendente Adán Bahl, mediante decreto Nº 1062, promulgó la ordenanza Nº 9972, que establece sanciones con“Este fin de semana se detectó que había un evento social no permitido en un domicilio particular y en un aparente comercio que no estaba habilitado por tanto también se lo consideró como evento social no permitido”, comunicó ael director municipal de Habilitaciones, Guillermo Comas Cancio, al informar que “en ambos casos se tornaría aplicable la nueva ordenanza Nº 9976 que establece valores más altos tipificando la nueva contravención por el contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos”., aclaró el funcionario municipal. Según explicó, “primero se aplicó el acta de comprobación, con eso se le otorga al ciudadano la posibilidad para que haga su correspondiente descargo y en caso que no lo haga, o se considere nulo el motivo por el cual hizo el evento,En la oportunidad, Comas Cancio refirió queRespecto del bar-pool, el responsable de Habilitaciones indicó que “no se estaban cumpliendo las normas de conducta exigida para lo que es un local comercial habilitado; fueron dos los motivos por los que se procedió a la clausura preventiva”.Asimismo, se indicó que. “El procedimiento sancionatorio puede ser por incumplimiento al DNU en el cual se les aplicaría una sanción por parte de los juzgados federales”, informó. Yestimó Comas Cancio.Finalmente, el funcionario municipal informó que desde el área a su cargo elevaron al Concejo Deliberante un informe que muestra las actuaciones desde mayo pasado a mayo de 2021 con todos los eventos sociales no permitidos y fiestas clandestinas registradas. “A partir de esta ordenanza no hubo eventos clandestinos de mucha concurrencia, hasta este fin de semana que fueron los primeros en detectarse”, cerró.