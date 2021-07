Extraviaron su DNI y carnet cuando fue a vacunarse: pide ayuda para recuperarlos

Una mujer, María Ines Pin, informó a Elonce TV que “se desapareció el carnet de vacunación y el DNI cuando vine a la escuela Hogar. Llamo a la solidaridad, para saber si alguien se llevó por error mis pertenencias que me las devuelva”.



Según relató la mujer, ella concurrió a la Escuela Hogar alrededor de las 11:30 hs para recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus y en medio del tumulto de personas le extraviaron la documentación. Pide a la comunidad que la persona que lo tiene se lo devuelva.



“Creo que alguien se lo llevó equivocadamente, no sé cómo puede perderse. Es documentación importante que la necesito”, sostuvo.

En este sentido, detalló que la persona que lo encuentre, se acerque a la Escuela Hogar para devolverlo. “Las trabajadoras informaron que me van a llamar si alguien viene a traerlo”, culminó.