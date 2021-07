Plan de vacunación contra el covid-19: aplicaron segundas dosis de AstraZenenca

En el marco del plan rector de vacunación contra el coronavirus, se desarrolló una jornada de inoculación en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. En esta ocasión aplicaron más de 800 segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca.“Las personas estaban esperando las dosis, la aplicación se hace de manera muy rápida, a muchos se los inocula dentro del auto”, explicó Miriam Gauna, coordinadora de Equidad Sanitaria, aEn este sentido, valoró que “a las personas que todavía no han llamado le pedimos que tenga paciencia, que a todos les va a llegar el turno de vacunación a su celular”. Además, remarcó que es muy importante continuar con las medidas de autocuidado. “No tienen que relajarse, la pandemia sigue y hay que seguir con el uso del barbijo y el lavado de manos”.“Estoy feliz, no podemos criticar nada porque el país nos esta dando lo que necesitamos. Tengo una hija que esta lejos y quiero ir a verla. La campaña de vacunación fue muy buena no nos podemos quejar”, valoró una mujer.En tanto un hombre, destacó la velocidad con la que se desarrolló la vacunación y mencionó que “esto es en favor de todos los argentinos, es una alegría”.Por su parte, otra mujer sumó que “me avisaron que me tocaba hoy y vine. Estoy muy contenta”.“Estaba esperando este momento, gracias a Dios me tocó hoy todo es una tranquilidad·”, reveló otra mujer