Salarios adeudados y aguinaldo en cuotas, la preocupación de colectiveros

Paraná Usuarios de colectivos quedan sin servicio este miércoles por paro de choferes

Un grupo de choferes autoconvocados se presentó en la sede de UTA Entre Ríos para reclamar a los dirigentes sindicales que gestionen ante las empresas el cumplimiento del pago de sueldos y aguinaldo."No tenemos fecha concreta para el pago del sueldo", aseguraron los choferes aal dar cuenta que se rumoreó sobre el posible pago del aguinaldo en cuotas, una disposición que los trabajadores rechazan de plano.uno de los choferes de la Línea 1, Pablo Ravera.

"El pago del aguinaldo en cuotas no nos sirve porque es poco y ni lo vemos al momento de cobrarlo"

"Los delegados y secretarios gremiales nos dicen que los pagos están sujetos a subsidios, pero así no podemos aguantar por la crisis que pasamos", argumentó el colectivero al remarcar: "Esperamos una respuesta con respecto a los pagos que nos deben"."Seguimos trabajando sin novedades, no tenemos una comunicación gremial, o sea que estamos desamparados gremialmente porque los que tienen que dar la cara no están o no aparecen cuando los necesitamos. Tenemos que presionar para que nos den una respuesta o lleguen a un arreglo con la empresa", alertó Ravera.Por su parte, Manuel Ramírez, chofer de la Línea 5, apuntó: "No hay novedades sobre el pago del medio aguinaldo, pero se ha dicho que hay posibilidades de que los paguen en tres cuotas. Y así no podemos seguir, para el día 20 ya no tenemos dinero para seguir, pedimos plata prestada, no contamos con obra social y tampoco tenemos respuestas de parte del sindicato"."Queremos que mínimamente nos paguen el aguinaldo completo, y no en cuotas, porque por la inflación al poder adquisitivo ya lo perdimos", sentenciaron.