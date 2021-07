Padres Organizados Entre Ríos realiza una encuesta sobre presencialidad escolar

Relevamiento sobre clases presenciales en Entre Ríos

La agrupación Padres organizados Entre Ríos piden que se garantice la educación presencial en toda la provincia. Además, realiza un relevamiento sobre los motivos por lo que en algunas escuelas no están dando clases presenciales.Al respecto, una de las referentes de la agrupación, Paula Inzanni, destacó aque “desde el año pasado estamos trabajando a nivel nacional, solicitando al presencialidad en todas las escuelas, sobre todo en la primaria. Siempre teniendo en cuenta que los establecimientos educativos no eran amplificadores de la curva de contagios”. Además, destacó que existen indicadores que establecen que el cierre de las escuelas genera consecuencias enormes, “no solamente académicos sino en términos de la salud mental”, explicó.“La no presencialidad es una forma de la propuesta, pero podríamos pensar en otras que no afecten a la niñez y adolescencia. Además, la virtualidad convierte la educación en un privilegio. En las infancias los problemas habitacionales alcanzan un 85%; un 45% no cuenta con dispositivos para hacer la tarea y un 60% posee problemas de conectividad”, detalló.Según detalló la referente de Padres Organizados, hace pocos días lanzaron una encuesta en torno a la presencialidad: “buscamos saber que pasa en las escuelas de la provincia y los motivos por los que no vuelven los chicos al aula, porque no solo pueden ser las cuestiones gremiales, sino que puede llegar a ser problemas de infraestructura o que las familias deciden llevar a los niños a las escuelas”.Se trata de un breve cuestionario que se realiza de manera online y buscan crear un mapa actualizado de la presencialidad en la provincia de Entre Ríos en el marco del COVID 19 y las distintas situaciones que impactan sobre la posibilidad de que todos los niños vayan a clases.