Vacunación contra el Covid-19: piden respetar los turnos para evitar demoras

Sobre el operativo de tránsito

A qué se debieron las demoras

Cómo continúan los operativos de vacunación

Se registraron esperas de hasta tres horas en la fila de vehículos que iba a ingresar al Complejo Escuela Hogar de Paraná, donde se aplicaba la segunda dosis de la Sputnik V a aquellos que habían sido vacunados entre el del 3 al 19 de marzo. Según se supo, para esta jornada estaban prevista la aplicación de 1.200 dosis.“Hay que venir con paciencia”, aseguró un hombre que llevaba a su madre de 94 años para ser inoculada. Según comentó, hacía tres horas que esperaba desde la intersección de calles Grella y Brown, pero el hombre no se mostró ofuscado por la tardanza.“Estamos desbordados, es un día extraordinario. Toda la ciudad vino a vacunarse”, aseguró uno de los tres inspectores que organizaba el tránsito frente al Complejo.Según indicó, se organizó para que los automovilistas den la vuelta por José Ramos, entren por Grella o Ayacucho, y así establecer un solo paso.“Muchos lo toman con calma por la alegría de recibir la segunda dosis de la vacuna porque hay muchas personas mayores y otros que realmente lo necesitan. En el caos, se sienten contentos y dentro de todo están tranquilos”, valoró al recomendar: “La ciudadanía tiene que tener paciencia porque esto es algo extraordinario”.La coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES), María Eva Famín, aclaró que “la fila de autos se incrementó en horas del mediodía dado que las personas que traían a algún familiar a vacunarse, lo hicieron luego de trabajar”.“Hubo muchísima concurrencia, pero una enorme cantidad de gente asistió por las dudas, para ver si se los podía vacunar con fechas que nada tenían que ver con la convocatoria”, apuntó Famín al remarcar que se acercaron muchas personas “por fuera del rango de los días de vacunación”.“Vino mucha gente a probar suerte, a ver si por las dudas entraban, lo cual también retrasó el turno a quienes lo tenían previsto”, explicó.Fue en ese sentido que la coordinadora recomendó “paciencia y estar atentos a las comunicaciones porque se tratar de ser lo más claros posibles con las convocatorias”.“Todos los que se vacunaron por fuera de las fechas mencionadas deben esperar a que les llegue el turno o que haya una convocatoria de estas características porque seguiremos vacunando”, remarcó.“Tratamos que los operativos sean lo más ordenados posible, y en ese sentido le pedimos a la gente que, si bien entendemos la ansiedad y preocupación, debe entenderse que no es que la vacuna se vence a los 90 días y las personas dejan de estar protegidas, sino que son plazos que se estiman para ordenarse y saber para cuándo esperar la segunda dosis”, aclaró al respecto.Finalmente, Famín anticipó que “en estos días se convocará para segundas dosis de Astrazeneca, para aquellos que tienen los plazos reducidos que ha comunicado el ministerio de Salud de Nación, por eso es importante estar atentos a los mensajes”.“En Paraná, los días miércoles y jueves se continuará la vacunación para aplicar segundas dosis de Sputnik V, mientras se espera la llegada de nuevos lotes para continuar la programación de los turnos”, fundamentó al remarcar: “La vacuna nos protege, pero no evita los contagios. Es por eso que es fundamental mantener los cuidados”.