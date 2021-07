Reclamo de carreros: “Me sacaron el caballo y dejaron sin comer a mis hijas”

La municipalidad realizó este domingo un operativo en calle Almafuerte y Soldado Bordon de Paraná, donde recuperaron tres caballos que los utilizaban para traccionar carros. Este lunes, integrantes de la Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores se manifestaron en la Plaza 1º de Mayo en contra de la medida.

Pablo Giménez, Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores

Al respecto,, informó aque “hay una ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, pero no se está cumpliendo en su totalidad. Los caballos no están maltratados y se los quitan igual y lo hacen por fuera de la zona de aplicación de la norma. Además,”.Además, sentenció: “Estamos exigiendo políticas públicas que contemplen a la familia de forma integral, donde se resuelva el problema de la tracción sangre”.Por su parte, Mónica Alejandra Barreto la dueña de uno de los caballos que fueron recuperados, destacó que “me secaron el caballo y dejaron sin comer a mis hijas. Nuestro caballo está bien cuidado, esta gordo y con herraduras”.“No tengo como trabajar y no nos dan respuestas. Me crie arriba de un carro y podía darle de comer a mis hijas. Nos dicen que nos dan una asignación y la Tarjeta Alimentar, pero no nos alcanza y nos tenemos que rebuscar. Podíamos circular por calle Soldado Bordon y”, destacó.Sobre el operativo, dijo que cuando le quitaron el animal, “lo ahorcaron a mi hermano y nos pegaron. Porque tienen un uniforme se creen más que los pobres y se nos burlan”.Finalmente, Giménez dijo: “Habíamos acordado charlas con las asociaciones de animales y pensar una solución integral, para no responder solo por el caballo y que no queden las familias en la pobreza”.