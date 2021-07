Avanza la aplicación de segundas dosis de Sputnik V en Paraná: los testimonios

Los testimonios

“Avanzamos con la aplicación de las segundas dosis. Enviamos turnos a las personas que tuvieron su primera dosis entre el 3 y el 19 de marzo y no tienen colocada su segunda dosis. No obstante, cualquier persona que haya tenido su primera dosis entre esas fechas y no recibió la segunda dosis, puede presentarse con su DNI y carnet de vacunación a partir de las 10 hasta las 14”, comunicó ala coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES), María Eva Famín.“Los turnos también abarcan a quienes recibieron turnos para sus segundas dosis de los primeros días de marzo y que por alguna razón no pudieron presentarse a vacunarse”, indicó al remarcar: “La oportunidad para vacunarse no se pierde, sino que los turnos se reprograman y se agregaron algunos días más para esta jornada en particular”.Consultada a Famín por los, ésta aseguró que“está previsto continuar con el plan de vacunación, remitiendo los turnos correspondientes”.“A medida que vemos en los padrones cómo se cubre a la mayoría de las personas que corresponde vacunar, se organizan jornadas abiertas porque son de muy poca afluencia de personas”, indicó la coordinadora.Recomendó “estar atentos al turno, y en caso que la personas por alguna razón de fuerza mayor no pueda asistir, quedarse tranquilo porque no se pierde la vacuna”. Fue en ese sentido que Famín destacó la velocidad del operativo de distribución de las dosis. “Las dosis que llegan a la provincia se distribuyen de manera equitativa para seguir avanzando a la misma velocidad en las principales localidades”, refirió.En la oportunidad, anticipó quepara vacunar, según el mismo criterio. Famín instó a los vecinos a, recalcó la coordinadora.Al preguntarle a Famín si está previsto aplicar, éste comentó que es una cuestión que“El plan rector de vacunación en Entre Ríos siempre estará en concordancia con el plan nacional”, acotó al respecto.rescató el testimonio de algunos de los que aguardaban para recibir su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.“Tenía expectativas por la segunda dosis, porque me venció el 19 de junio, o sea que, en lugar de 12 semanas, llevo 14 semanas”, comentó el tanguero Juan Carlos Cavallaro al instar a “tomar conciencia de que un organismo unicelular, microscópico, nos cambió la vida”. “El hombre, ante la nada, no es nada”, recalcó.Otro hombre comentó que “hace más de tres meses que esperaba” por la segunda dosis.Una mujer dio cuenta de su “felicidad” por la llegada del segundo componente. “Es una alegría porque por fin llegó, hacía bastante que la esperábamos”, comentó.“Hace más de tres meses que la esperaba, pero ahora re contenta por la llegada de la segunda dosis”, destacó otra mujer.Para otro hombre, que dijo creer en la ciencia, fundamentó que completar el calendario de vacunación, le daba “más seguridad de vida”. “Durante la pandemia, me cuido, hago vida normal”, acotó.“Es para cuidar a la familia, cuidarse uno”, valoró otro al dar cuenta de su confianza en la vacuna.En la oportunidad,mostró el cartel “Yo me vacuné” que los vacunadores armaron para fotografiar a quienes deseen posar junto al letrero. “Lo hicimos porque estamos contentos de finalizar el operativo”, valoró una de las agentes sanitarios.