Accedió a un celular la mujer que lo necesitaba para seguir estudiando

Paraná Madre necesita un celular para que ella y su hija puedan seguir estudiando

“Para que mis hijos aprendan lo importante que es estudiar y hacer lo que uno ama”. Ese era el objetivo con el que Mara Orellano solicitó a través deun teléfono celular para que ella y su hija puedan seguir estudiando.La mujer, de 41 años y madre de dos hijos, estudia la licenciatura en Psicología que dicta la Facultad de Humanidades de UADER pero, en el marco de la virtualidad, el celular con el que cuenta no le permitía continuar con la cursada. Además, su hija también necesitaba del teléfono para mantener el contacto con su docente. “Las dos estudiamos a través del mismo dispositivo, pero es viejito, ya tiene cuatro años, en los exámenes se me apaga y ya ni siquiera me permiten rendir libre los finales”, contó a nuestro medio.A través deMara había solicitado la donación de un dispositivo -celular o tablet- que le permita a ella y a su hija continuar con los estudios. “Aunque sea usado, para que podamos conectarnos y que no se apague”, había comentado., y no dudé en ofrecerle un Motorolla que tenía, que si bien es usado, está impecable”, aseguró Renzo Pitassi en comunicación con“Le iba a servir más a ella que a otra persona, porque dijo que lo necesitaba para estudiar, y eso fue lo que más me motivó a ayudarla”, confesó al dar cuenta de la “sensación que le queda a uno después de ayudar a otros que, quizás, no tienen las mismas oportunidades”.Mara había contado aque su pareja hace changas de albañilería y ella, además de estudiar una carrera universitaria, se desempeñó como cuidadora de adultos mayores y hasta realizó un curso de peluquería para contar con una salida laboral alternativa. “Nos prestan la casa en la que vivimos y a veces nos ha faltado hasta para la comida”, indicó el viernes.“No dudé en contactarme con ella, y esta mañana le acerqué el celular. Ella no tuvo más que palabras de agradecimiento y quedamos en mantener el contacto. Me sentí muy buen en haberla ayudado y ella me envió sus bendiciones; es que mi familia está pasando un momento complicado dado que mi tía y mi abuela están con coronavirus”, refirió Pitassi.Finalmente, el dueño de Cell Book Paraná anticipó que proyecta impulsar una campaña por la que instará a otros a donar celulares usados para ofrecérselos a quienes más los necesiten. “Un día, un celular es una herramienta muy importante, se necesita para todo”, argumentó sobre su iniciativa solidaria.