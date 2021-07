Persiste la falta de agua en diferentes zonas de Paraná

el subsecretario de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo

Se puso en funcionamiento un dique y realizan "trabajo con válvulas"

Pedimos que quien tiene agua, no la derroche

SegúnRecordemos que ayer viernes,indicó aque el 25 de junio "salió de servicio la bomba 5 que está en el muelle 1, que es el histórico de la ciudad. Sabíamos que íbamos a tener esta situación, tratamos de solucionarlo de maniobrar con válvulas"., ye so nos ha dificultado bastante. No es porque no tengamos producción, porque con la Planta Echeverría estamos produciendo bien de agua, el inconveniente es que no tenemos forma de trasladar desde Echeverría hasta Ramírez, y de ahí distribuir al centro y San Agustín"., "para ir sectorizando, quitando presión en algunos sectores que tienen 'sobrepresión', buscando darle presión a aquellos sectores que no tiene agua".". En este sentido, agregó que la bomba 5, "a partir de que pueda empezar a captar agua de nuevo, va a la plata de Ramírez, normalizándose".El dique "es una solución transitoria, hasta que el río suba y vuelva a su cota normal que, sabemos que va a pasar mucho tiempo. Los estudios nacionales e internacionales indican que el río va a tener una tendencia a la baja; ha habido un leve repunte pero sabemos que en los próximos días va a volver a bajar. Las proyecciones son muy negativas. En el 'mientras tanto' necesitamos el dique para poder tener altura y que la bomba funcione".A su vez, aportó queQueríamos llegar a fines de julio con esta obra porque las proyecciones de lo que tenemos hoy, era que se iban a dar a fines de julio, se adelantó unas tres semanas".Clarificó que el servicio de agua "de Ramírez hacia el oeste, se alimenta de la plata de Ramírez. En esa tenemos inconvenientes porque tenemos una merma en la cantidad de agua que podemos producir. Desde Ramírez hacia el este, no hay problemas, los centros distribuidores y la plata Echeverría están funcionando bien, esa gente tiene agua sin problemas".A su vez,No es momento para lavar el auto o la vereda de la casa, se puede esperar a que se normalice el servicio. Pedimos que sean responsables con el uso del agua y ser solidarios, unos con otros".