Gran demanda de consultas, ocasiona larga espera en centro de salud

Pacientes del centro de salud "Santa Lucia" ubicado en la zona sur de la capital entrerriana, reclaman por “largas esperas” en el frío para ser atendidos, pero destacan la calidad de los profesionales que trabajan en el lugar.“Tenía turno a las 16 y después de una hora y media seguía esperando que me atiendan. Como soy diabética e hipertensa, no me hace bien estar en el frio”, dijo auna mujer. Sin embargo, destacó que “la atención es buena, mi médico es excelente”.En tanto, una joven que esperaba su turno, señaló que “el problema es la organización, no te pueden hacer esperar dos horas. Todos los días pasa lo mismo, la atención es bárbara, pero la espera en el frio no es bueno”.Por su parte, Ubaldo ibarzabal, director del Centro de Salud expresó que “sabemos de las largas esperas. Hoy estuvimos con un paciente sospechoso de covid y nos demandó tiempo. Pudimos acondicionar un lugar para paliar un poco el frio, pero el espacio que tenemos es muy chico. Conseguimos un módulo para la agilizar la atención, pero en estos momentos, es un déficit que tenemos, sobre todo en épocas invernales”.Según manifestó el profesional, están trabajando en una ampliación “conseguimos la escritura del centro y hay un proyecto de remodelación. Sabemos que por la pandemia hay un atraso en la implementación, pero el plan sigue en marcha”.Los turnos se otorgan previamente, pero por la gran demanda hace que “en una tarde tengamos que atender 20 pacientes. Eso dilata la espera”. En el efector, se atienden las especialidades de pediatría, clínica, enfermería, ginecología, además psicología, nutrición, fonoaudiología, entre otras. También tienen consultorios de odontología y especialidades básicas.