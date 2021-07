Madre necesita un celular para que ella y su hija puedan seguir estudiando

Mara Orellano tiene 41 años y es madre de dos hijos. La mujer cursa la licenciatura en Psicología que dicta la Facultad de Humanidades de UADER pero en el marco de la virtualidad, a través desolicitó la donación de un dispositivo -celular o tablet- que le permita a ella y a su hija continuar con los estudios.“Hace más de diez años comencé la licenciatura de Psicología en UCA, no pude seguir por una cuestión económica, de trabajo, pero siempre con la convicción de retomar porque es algo que me apasiona”, rememoró Orellano.La mujer contó que cuando se implementó el dictado de clases bajo la modalidad virtual decidió retomar sus estudios en la Facultad de Humanidades de UADER. “Lo hago para darles el ejemplo a mis hijos, porque quiero que aprendan lo importante que es estudiar y hacer lo que uno ama”, destacó.Orellano refirió además que su hija cursa el primer grado en la Escuela Santa Teresita y ella también necesita de un dispositivo para continuar el dictado de clases a través de la virtualidad. “Las dos estudiamos a través del mismo dispositivo, pero es viejito, ya tiene cuatro años, en los exámenes se me apaga y ya ni siquiera me permiten rendir libre los finales”, contó. “Desde UADER me ayudaron un montón, porque me ofrecieron un espacio en el aula”, valoró al respecto.“Mi nena cuando está conectada con los compañeritos, llora si se le apaga el celular porque no llega a despedirse”, lamentó al dar cuenta que los niños “buscan el contacto humano y extraña a la seño y los compañeros”.“En la escuela me pidieron que refuerce el tema de la virtualidad para mantener el lazo con la maestra”, fundamentó la mujer y agradeció a la institución educativa que “hace dos años, nos liberó la cuota porque cuando comenzó la pandemia, nos quedamos sin trabajo”.Orellano necesita un celular o una tablet, “aunque sea usado, para que podamos conectarnos y que no se apague”. Los interesados en colaborar pueden contactarse al“Mi marido hace changas de albañilería, nos prestan la casa en la que vivimos y a veces nos ha faltado hasta para la comida”, confesó al rememorar que se desempeñó como cuidadora de adultos mayores y hasta realizó un curso de peluquería para contar con una salida laboral alternativa.