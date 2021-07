Importante concurrencia en jornada abierta de vacunación: “Es una tranquilidad”

En el marco del avance del Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos, se realizó una jornada especial de vacunación, en el Hospital de la Baxada “Dra. Teresa Ratto” de la capital entrerriana. Estuvo destinado a personas de la capital entrerriana que tengan más de 45 años y que no hayan recibido su primera dosis de vacuna.En esta ocasión la jornada especial fue abierta y sin turno previo, fue desde las 9 a las 12.“Estaba esperando el turno, hace unos meses me inscribí hace unos y hoy me tocó”, valoró una mujer y detalló que no padeció la enfermedad pandémica.Por su parte, una mujer que asistió sin turno a la jornada de vacunación sumó que “hace diez minutos que llegue y la fila va muy rápido. Hay que seguir cuidándonos y todo suma”.“Vine a la jornada sin turno porque se me rompió el celular y nunca me llegó el turno”.Durante la mañana, en el hospital también otorgaron turnos a personas entre 30 y 39 años. En este marco, un joven valoró que “recibí el turno muy rápido, trabajo en una farmacia y es muy importante el cuidado”.En tanto un chofer de colectivo de larga distancia destacó que “estaba esperando el turno para tener más tranquilidad, creo que en algún momento será obligatorio estar inmunizado”.