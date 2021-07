Bajaron infecciones respiratorias en niños y detectan trastornos psicológicos

Desde el centro de salud “Santa Lucía” de Paraná comunicaron a Elonce TV que, por semana, se atienden de cinco a seis pacientes por infecciones respiratorias leves. Y si bien disminuyeron las enfermedades de este tipo durante las bajas temperaturas, sí detectan un aumento en trastornos psicológicos. ¿A qué se debe?



“Evidentemente, las familias están siendo responsables y los niños están siendo cuidados porque no ha habido un aumento en la demanda de atención por infecciones respiratorias”, comunicó a Elonce TV la médica pediatra Liliana Villarroel.



“Es algo que no hemos visto en otros años, porque esto de estar encerrados, debido a que las familias no salen, los niños están siendo cuidados y no se estarían enfermando”, indicó.



Punto aparte, la doctora remarcó que “la presencialidad es necesaria” en la escuela. “Como consecuencia de la pandemia y el encierro, los pediatras estamos viendo otras patologías, como trastornos psicológicos, en el sueño, trastornos alimentarios, dolores abdominales recurrentes que no tienen un asidero orgánico, irritabilidad en los más chiquitos, llantos, miedos”, detalló Villarroel.



Fue en ese sentido que la médica resaltó que “es fundamental que en las escuelas se cumplan los protocolos, pero no es necesario tener las ventanas abiertas, y la Sociedad Argentina de Pediatría lo ha dicho más de una vez”. “Con que la ventana tenga cinco centímetros abiertos y la puerta enfrentada, eso hace que el aire corra; y se puede airear el aula mientras los chicos estén en el recreo. También puede haber calefacción”, explicó la especialista.



“Está comprobado que los niños se contagian coronavirus de los adultos”, resaltó al encomendar el lavado de manos, uso de alcohol en gel y barbijo, y respetar el distanciamiento social para evitar los contagios por la pandémica enfermedad.



“En junio, se realizó el seguimiento remoto a 350 personas con coronavirus, de los cuales, cuatro o cinco eran niños con sintomatología leve”, reveló al dar cuenta que “el Covid-19 no representa un peligro para los niños”.



“Hay que llevar a los niños al centro de salud para su control, no hay que automedicarlos. No toda la patología es coronavirus, y los pediatras estamos acostumbrados a detectarlo”, sostuvo la doctora. (Elonce)