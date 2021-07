Advierten escasez de gas envasado debido a las bajas temperaturas

Debido a las bajas temperaturas se registró un aumento del consumo de gas envasado y hay desabastecimiento en Paraná. Desde la Distribuidora Vía Gas, indicaron a Elonce TV que “hay mucha demanda, pero no siempre podemos cumplir”.Según destacó uno de los referentes de la distribuidora, Damián Rueda, una de las causantes de la demanda fueron las bajas temperas y advirtió que desde las plantas tratan de abastecer a todos, pero no dan basto, el año pasado no tuvimos tanta demanda”.En cuanto a los precios, Rueda señaló que “la de diez kilos cuesta 500 pesos y el tubo de 45 kilos cuesta 4.500 pesos. En el último tiempo el precio aumento un poco, pero no mucho. De todos modos, se habla que en los próximos días podría a llegar a subir el precio”.Debido a los escases, “muchas personas quieren reservar las garrafas, pero trato de no hacerlo porque la demanda es constante y muchos vienen a comprarla hasta acá porque es más barato”, sumó.Por otro lado, hizo referencia al año 2020: “la demanda fue mucha, pero no se registró escases. En este momento el consumo es mucho por las estufas, es más económico el gas envasado que el gas natural. Hay que tener en cuenta que una garrafa de diez kilos puede llegar a durar unos 15 días a una familia tipo”.