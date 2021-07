“Tranquilidad y alegría”, sentimientos de quienes se vacunan contra el covid

En el Hospital de La Baxada estaba previsto colocar este jueves 2400 dosis contra el coronavirus de las 3.300 previstas en la ciudad de Paraná para esta jornada. Se trataba de la primera inyección de Astrazeneca para personas mayores de 30 años.“Creo que la vacuna me protege”, señaló una mujer que acotó que “ha sido un año difícil con la pandemia” sobre todo porque “tengo cuatro chicos”.Por su parte, un comerciante declaró aque la vacuna “es una protección, hace meses que la espero”, a la vez que resaltó la rapidez en el otorgamiento de turnos. “Para mí son todas las vacunas iguales. Lo importante es la protección, no importa que vengan de Rusia, de China o de donde sea”. En tal sentido, manifestó que tiene familiares “en Taiwán y China. Allá están bastante protegidos por la vacunación. Por eso estoy confiado en que será bueno acá también”.“Tengo nenes chicos y es una alegría recibir la vacuna. Yo estuve tres veces aislado, pero no tuve coronavirus”, manifestó otro hombre. Y refirió: “Es complicado tener los chicos encerrados y con el tema de la escuela”.Por su parte, una mujer que se inscribió hace una semana resaltó la “tranquilidad” que le da poder vacunarse. “Me puse contenta cuando recibí el mensaje. Toda mi familia está vacunada y faltaba yo”, completó.