Oficios que no distinguen temperaturas: la tarea de los ladrilleros con el frío

“Trabajando se le da calor al cuerpo”

Con temperaturas bajo cero hay trabajos que requieren de mayor sacrificio, tal es el caso de los. El agua y la tierra, junto al calor de las manos y el fuego, son parte esencial de un oficio que ni siquiera el frío logra detener.“En invierno, el trabajo se complica al tener que mojarnos las manos con agua y barrio frío, además del viento es lo que más jode”, contó Segundo aSegún comparó,Es que se han vivido madrugadas heladas en Entre Ríos durante estos últimos días. Los registros en los termómetros en la mayor parte de la provincia, rondaban los cero grados, mientras que las sensaciones térmicas eran todavía menores. Desde el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron aque,. En tanto, a las 8, el termómetro marcó una temperatura de -0,3 grados., indicó el trabajador en relación a las consecuencias que ocasionan las temperaturas bajo cero.“Al helarse, el material queda distinto; porque el adobe se congela al tener cierta cantidad de humedad, de agua, y con las temperaturas bajo cero, se hace hielo. Después, al quemarlo, se debilita”, explicó., completó Jorge, otro ladrillero con varios años de experiencia en el oficio.Consultados a los ladrillerosestos coincidieron respecto a que el invierno es la peor estación del año para el oficio, pero no por ellos, sino por el material que producen.“Hay que cuidarse de no transpirar mucho cuando estamos quemando, porque si te separás para ir a buscar leña o algo, seguro te enfermás. No hay que estar al lado del fuego y salir al frío”, recomendó Segundo al apunar: “Hay que tener baquía para esto”.“En invierno es más difícil porque trabajamos mojados,, sobre todo porque estamos a la intemperie”, agregó al dar cuenta que la jornada se combate entre mate y mate., los albañiles también pasan frío”, recalcó Jorge al indicar:lo que se hace, se vende”. “En invierno, tenemos hasta 40 días entre la producción hasta la venta. Y en verano, si bien nos afectan más las lluvias, en 10 o 15 días ya tenemos listo el producto”, comparó Segundo.